Рейтинг@Mail.ru
Рубль заметно укрепился на Московской бирже - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
21:13 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/rubl-2010814699.html
Рубль заметно укрепился на Московской бирже
Рубль заметно укрепился на Московской бирже - РИА Новости, 11.04.2025
Рубль заметно укрепился на Московской бирже
Курс рубля в пятницу ощутимо вырос к юаню на Московской бирже, третий день подряд: курс китайской валюты оказался ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:13:00+03:00
2025-04-11T21:13:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
стив уиткофф
владимир путин
сша
цифра брокер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу ощутимо вырос к юаню на Московской бирже, третий день подряд: курс китайской валюты оказался ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 28 копеек, до 11,25 рубля. А за неделю курс юаня упал на 47 копеек. Диапазон колебаний курса юаня на неделе составил 11,24-11,84 рубля. Что же касается доллара, то для биржевого ориентира его курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,11 рубля. При этом курс юаня в последний час сессии ускорил падение, закрепляясь ниже уровня 11,5 рубля, после сообщения о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться, что ещё раз подчёркивает его изолированность от внешнего мира, отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля, поясняет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Краткосрочно импульс к ослаблению рубля маловероятен, но к концу весны курс доллара с большой вероятностью вернется к 90 рублям, а юаня - к 12 рублям, полагает Шепелев. На него с отсрочкой транслируется спад нефтяных цен, может смягчиться позиция Центробанка, активизируется спрос на валюту со стороны населения в канун сезона отпусков, поясняет он. "Мы по-прежнему придерживаемся своего прогноза, что рубль ещё может оставаться крепким к доллару весь апрель, но он постепенно ослабеет, и к концу второго квартала курс уйдет к 95 рублям за доллар", - добавляет Ефанов.
https://ria.ru/20250409/rubl-2010129766.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская биржа, стив уиткофф, владимир путин, сша, цифра брокер, бкс мир инвестиций, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Стив Уиткофф, Владимир Путин, США, Цифра брокер, БКС Мир инвестиций, В мире
Рубль заметно укрепился на Московской бирже

Рубль заметно укрепился на Московской бирже, курс юаня упал до 11,25 рублей

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу ощутимо вырос к юаню на Московской бирже, третий день подряд: курс китайской валюты оказался ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 28 копеек, до 11,25 рубля. А за неделю курс юаня упал на 47 копеек. Диапазон колебаний курса юаня на неделе составил 11,24-11,84 рубля. Что же касается доллара, то для биржевого ориентира его курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,11 рубля.
При этом курс юаня в последний час сессии ускорил падение, закрепляясь ниже уровня 11,5 рубля, после сообщения о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться, что ещё раз подчёркивает его изолированность от внешнего мира, отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля, поясняет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Краткосрочно импульс к ослаблению рубля маловероятен, но к концу весны курс доллара с большой вероятностью вернется к 90 рублям, а юаня - к 12 рублям, полагает Шепелев. На него с отсрочкой транслируется спад нефтяных цен, может смягчиться позиция Центробанка, активизируется спрос на валюту со стороны населения в канун сезона отпусков, поясняет он.
"Мы по-прежнему придерживаемся своего прогноза, что рубль ещё может оставаться крепким к доллару весь апрель, но он постепенно ослабеет, и к концу второго квартала курс уйдет к 95 рублям за доллар", - добавляет Ефанов.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Аналитик объяснил, куда подскочит доллар из-за торговых войн
9 апреля, 02:15
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаСтив УиткоффВладимир ПутинСШАЦифра брокерБКС Мир инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала