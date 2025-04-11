https://ria.ru/20250411/rosteh-2010626350.html

Российская орбитальная станция получит систему видеосвязи в 4К

Российская орбитальная станция получит систему видеосвязи в 4К - РИА Новости, 11.04.2025

Российская орбитальная станция получит систему видеосвязи в 4К

НИИ телевидения разрабатывает систему видеосвязи для новой Российской орбитальной станции, ее экипажи смогут вести переговоры в качестве 4К, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:34:00+03:00

2025-04-11T08:34:00+03:00

2025-04-11T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НИИ телевидения разрабатывает систему видеосвязи для новой Российской орбитальной станции, ее экипажи смогут вести переговоры в качестве 4К, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех начал разработку аппаратуры бортовой телесистемы для строящейся Российской орбитальной станции. Создаваемая линейка телевизионных устройств включает камеры разрешением 2К и 4К, а также блоки кодирования, декодирования и преобразования видеоинформации", - говорится в сообщении. "Новое оборудование обеспечит съемку качественных изображений как внутри, так и снаружи станции в различных условиях освещенности, даже при очень ярком свете", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что разработку ведет входящее в "Росэл" НИИ телевидения. Камеры внешнего обзора снаружи станции смогут передавать видеоинформацию в формате 2К. Камеры внутреннего обзора рассчитаны на формат 4К. Это, как утверждают в госкорпорации, позволит эффективно использовать ресурсы бортовой сети, а высокое качество изображения при передаче на Землю будет достигнуто за счет новых специализированных блоков кодирования/декодирования. Одним из ключевых преимуществ новой системы разработчики называют ее многозадачность. Информация с нескольких источников будет выводиться на одном экране, также будет доступна передача видео в реальном времени, что позволит экипажу оперативно реагировать на изменения и проводить видеоконференции для координации действий. Камеры смогут работать в различных условиях освещенности, даже при очень ярком свете. Это обеспечит качественные изображения как внутри, так и снаружи станции, а встроенные механизмы самодиагностики помогут оперативно выявлять и устранять неисправности. Как рассказал гендиректор "Росэла" Сергей Сахненко, слова которого приводит "Ростех", сочетание уникальных характеристик и технических возможностей не имеет аналогов в существующих мировых космических проектах. "В первую очередь, это касается комплексного подхода к решению задач видеонаблюдения, обработки и передачи данных в условиях космического полета. Эти устройства станут важным шагом на пути развития космических технологий, обеспечивая ученых и космонавтов более качественными и информативными данными, что, в свою очередь, откроет новые возможности для исследования и покорения космоса", - сказал Сахненко.

https://ria.ru/20241126/rostekh-1985709183.html

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html

https://ria.ru/20240822/sputniki-1967686477.html

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