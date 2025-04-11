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Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году
Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2025
Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году
Росстат повысил оценку роста российской экономики до 4,3 процента в 2024 году, свидетельствуют данные службы. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:10:00+03:00
2025-04-11T19:10:00+03:00
2025-04-11T19:58:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ввп
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росстат повысил оценку роста российской экономики до 4,3 процента в 2024 году, свидетельствуют данные службы."Объем ВВП за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3 процента, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2023 года — 109,3 процента", — говорится в документе.Так, в четвертом квартале 2024-го рост ВВП ускорился до 4,5 процента в годовом выражении после повышения на 3,3 процента в третьем квартале того же года. При этом прежняя оценка для роста в третьем квартале составляла 3,1 процента. Кроме того, согласно актуализированным данными Росстата, в первом квартале прошлого года российская экономика выросла на 5,4 процента, как и по первой оценке, а во втором — на 4,3 процента против прежних 4,1.В пятницу служба опубликовала вторую оценку по росту ВВП за прошлый год, первую об итогах четвертого квартала и обновила оценки за первый-третий кварталы. ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.
https://ria.ru/20250329/vvp-2008150691.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ввп
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ВВП
Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году
Росстат повысил оценку роста экономики в 2024-м с 4,1 до 4,3%
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росстат повысил оценку роста российской экономики до 4,3 процента в 2024 году, свидетельствуют данные службы.
"Объем ВВП за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3 процента, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2023 года — 109,3 процента", — говорится в документе.
Так, в четвертом квартале 2024-го рост ВВП ускорился до 4,5 процента в годовом выражении после повышения на 3,3 процента в третьем квартале того же года. При этом прежняя оценка для роста в третьем квартале составляла 3,1 процента.
Кроме того, согласно актуализированным данными Росстата
, в первом квартале прошлого года российская экономика выросла на 5,4 процента, как и по первой оценке, а во втором — на 4,3 процента против прежних 4,1.
В пятницу служба опубликовала вторую оценку по росту ВВП за прошлый год, первую об итогах четвертого квартала и обновила оценки за первый-третий кварталы.
ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.