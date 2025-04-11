https://ria.ru/20250411/rossija-2010623261.html

В России учредили Касимовский клуб

В России учредили Касимовский клуб - РИА Новости, 11.04.2025

В России учредили Касимовский клуб

Касимовский клуб, нацеленный на противодействие антироссийским и русофобским нарративам, учредили в России, сообщил РИА Новости генеральный директор новостного... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:53:00+03:00

2025-04-11T07:53:00+03:00

2025-04-11T07:53:00+03:00

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Касимовский клуб, нацеленный на противодействие антироссийским и русофобским нарративам, учредили в России, сообщил РИА Новости генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов. "Создан Касимовский клуб. Он нацелен на противодействие антироссийским и русофобским нарративам. Среди задач – противодействие идеям сепаратизма, русофобии, ордынства, пантюркизма (пантуранизма), религиозного экстремизма, попыткам фальсификации истории и разжигания межэтнических конфликтов", - сказал Белоусов агентству. По его словам, Касимовский клуб призван стать новой экспертной площадкой, объединяющей общественных деятелей, ученых, политиков, военных, журналистов, публицистов и всех заинтересованных в сохранении и укреплении Русского мира. Как отметил Белоусов, сегодня участились попытки расколоть цивилизационное пространство Русского мира, разрушить его единый культурный код путем провоцирования межэтнических конфликтов. "Эти процессы затрагивают, в частности, второй по численности народ России – татар. При поддержке враждебных стран НАТО продвигаются фальсификационные трактовки истории этого этноса как непрекращающегося противостояния с Россией", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юрий белоус, нато, общество