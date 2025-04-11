https://ria.ru/20250411/rossija-2010623261.html
В России учредили Касимовский клуб
В России учредили Касимовский клуб - РИА Новости, 11.04.2025
В России учредили Касимовский клуб
Касимовский клуб, нацеленный на противодействие антироссийским и русофобским нарративам, учредили в России, сообщил РИА Новости генеральный директор новостного... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:53:00+03:00
2025-04-11T07:53:00+03:00
2025-04-11T07:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Касимовский клуб, нацеленный на противодействие антироссийским и русофобским нарративам, учредили в России, сообщил РИА Новости генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов. "Создан Касимовский клуб. Он нацелен на противодействие антироссийским и русофобским нарративам. Среди задач – противодействие идеям сепаратизма, русофобии, ордынства, пантюркизма (пантуранизма), религиозного экстремизма, попыткам фальсификации истории и разжигания межэтнических конфликтов", - сказал Белоусов агентству. По его словам, Касимовский клуб призван стать новой экспертной площадкой, объединяющей общественных деятелей, ученых, политиков, военных, журналистов, публицистов и всех заинтересованных в сохранении и укреплении Русского мира. Как отметил Белоусов, сегодня участились попытки расколоть цивилизационное пространство Русского мира, разрушить его единый культурный код путем провоцирования межэтнических конфликтов. "Эти процессы затрагивают, в частности, второй по численности народ России – татар. При поддержке враждебных стран НАТО продвигаются фальсификационные трактовки истории этого этноса как непрекращающегося противостояния с Россией", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий белоус, нато, общество
Россия, Юрий Белоус, НАТО, Общество
В России учредили Касимовский клуб
В России учредили Касимовский клуб для противодействия антироссийским нарративам