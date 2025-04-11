https://ria.ru/20250411/rosatom-2010692646.html

"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Зауралье

"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Зауралье - РИА Новости, 11.04.2025

"Росатом" добыл первый уран с нового месторождения в Зауралье

"Росатом" добыл первый уран с нового Добровольного месторождения этого стратегического металла в Курганской области, сообщила пресс-служба горнорудного... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:59:00+03:00

2025-04-11T12:59:00+03:00

2025-04-11T12:59:00+03:00

курганская область

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

далур

технологии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Росатом" добыл первый уран с нового Добровольного месторождения этого стратегического металла в Курганской области, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации. "АО "Далур" (предприятие горнорудного дивизиона "Росатома") завершило строительство и ввело в эксплуатацию объекты инфраструктуры опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении Курганской области для добычи урана самым эффективным и экологичным способом скважинно-подземного выщелачивания (СПВ). На основном технологическом оборудовании успешно проведены пусконаладочные работы, выполнена настройка систем автоматизации технологического процесса и отгружена первая партия уранового продукта для нужд российской атомной энергетики", - говорится в сообщении. "Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу и уже получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества. Проведение опытных работ позволит "Далуру" перейти к промышленному освоению месторождения. Мы обеспечим стабильную поставку концентрата природного урана до 2045 года и создадим в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области до 300 рабочих мест", - отметил генеральный директор АО "Далур" Динис Ежуров. АО "Далур" расположено в Далматовском муниципальном округе Курганской области, ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району. Это первое в России предприятие по добыче урана способом скважинного подземного выщелачивания. Используемый метод извлечения урана способом СПВ является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных способов добычи полезных ископаемых. Важнейшей особенностью СПВ является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов. Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "Росатом Недра") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России.

https://ria.ru/20250317/rosatom-2005467776.html

https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html

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курганская область, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", далур, технологии