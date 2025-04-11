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"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине

"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине

Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:42:00+03:00

2025-04-11T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой. "Учитывая финансовые вызовы, украинская редакция "Радио Свобода"* сокращает вещание. Так, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро". С 14 апреля редакция также отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Радио Свобода"*. Уточняется, что существенно сокращено количество фрилансеров, сотрудничающих с редакцией. Кроме того, часть сотрудников в Праге с 1 апреля была отправлена в "частично оплачиваемый отпуск". Также отмечается, что это вынужденная мера в "борьбе за право получить финансирование Конгресса США в американских судах". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в России СМИ-иноагентом.

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в мире, сша, украина, дональд трамп