Рейтинг@Mail.ru
"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 11.04.2025 (обновлено: 19:43 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/radio-2010805791.html
"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине
"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине
Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:42:00+03:00
2025-04-11T19:43:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_eb81ae0f9ff38621da73977854d0497a.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой. "Учитывая финансовые вызовы, украинская редакция "Радио Свобода"* сокращает вещание. Так, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро". С 14 апреля редакция также отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Радио Свобода"*. Уточняется, что существенно сокращено количество фрилансеров, сотрудничающих с редакцией. Кроме того, часть сотрудников в Праге с 1 апреля была отправлена в "частично оплачиваемый отпуск". Также отмечается, что это вынужденная мера в "борьбе за право получить финансирование Конгресса США в американских судах". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в России СМИ-иноагентом.
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bf2f807997befd3efb2d865bc7348df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине

Украинская редакция "Радио Свобода" сократила вещание из-за финансовых проблем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСтраница "Радио Свобода" на экране смартфона
Страница Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Страница "Радио Свобода" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой.
"Учитывая финансовые вызовы, украинская редакция "Радио Свобода"* сокращает вещание. Так, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро". С 14 апреля редакция также отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Радио Свобода"*.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
16 марта, 23:11
Уточняется, что существенно сокращено количество фрилансеров, сотрудничающих с редакцией. Кроме того, часть сотрудников в Праге с 1 апреля была отправлена в "частично оплачиваемый отпуск". Также отмечается, что это вынужденная мера в "борьбе за право получить финансирование Конгресса США в американских судах".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*.
* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** Признано в России СМИ-иноагентом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие
10 апреля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала