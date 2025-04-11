"Радио Свобода"* сократило вещание на Украине
Украинская редакция "Радио Свобода" сократила вещание из-за финансовых проблем
Страница "Радио Свобода" на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинская редакция "Радио Свобода"* заявила о сокращении вещания из-за финансовых проблем, как утверждается, часть сотрудников отправлены в простой.
"Учитывая финансовые вызовы, украинская редакция "Радио Свобода"* сокращает вещание. Так, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро". С 14 апреля редакция также отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Радио Свобода"*.
Уточняется, что существенно сокращено количество фрилансеров, сотрудничающих с редакцией. Кроме того, часть сотрудников в Праге с 1 апреля была отправлена в "частично оплачиваемый отпуск". Также отмечается, что это вынужденная мера в "борьбе за право получить финансирование Конгресса США в американских судах".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*.
* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** Признано в России СМИ-иноагентом.
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