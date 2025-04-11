Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО
Правозащитник Григорьев: боец Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО
Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
По словам Леги, сначала он попал к боевикам "Правого сектора"*, заставлявших пленных петь их песни, а в случае отказа, избивали.
По словам Леги, сначала он попал к боевикам "Правого сектора"*, заставлявших пленных петь их песни, а в случае отказа, избивали.
Затем он оказался в следственном изоляторе в Киеве.
"В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому", — отметил мужчина.
Кроме того, он рассказал, что бойца с позывным "Майбах" азовцы привезли в лагерь и выжгли ему букву "В" на лбу, а когда от Красного Креста приехали с проверкой, его спрятали.
В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ.
Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Кроме того, он рассказал, что бойца с позывным "Майбах" азовцы привезли в лагерь и выжгли ему букву "В" на лбу, а когда от Красного Креста приехали с проверкой, его спрятали.
В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ.
Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине
30 марта 2024, 06:10