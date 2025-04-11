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Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 11.04.2025 (обновлено: 11:22 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pytki-2010654487.html
Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО
Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО - РИА Новости, 11.04.2025
Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО
Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:19:00+03:00
2025-04-11T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По словам Леги, сначала он попал к боевикам "Правого сектора"*, заставлявших пленных петь их песни, а в случае отказа, избивали. Затем он оказался в следственном изоляторе в Киеве."В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому", — отметил мужчина. Кроме того, он рассказал, что бойца с позывным "Майбах" азовцы привезли в лагерь и выжгли ему букву "В" на лбу, а когда от Красного Креста приехали с проверкой, его спрятали.В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ.Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250211/plennyy-1998651708.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

Правозащитник Григорьев: боец Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

По словам Леги, сначала он попал к боевикам "Правого сектора"*, заставлявших пленных петь их песни, а в случае отказа, избивали.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
11 февраля, 15:40
Затем он оказался в следственном изоляторе в Киеве.
"В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому", — отметил мужчина.

Кроме того, он рассказал, что бойца с позывным "Майбах" азовцы привезли в лагерь и выжгли ему букву "В" на лбу, а когда от Красного Креста приехали с проверкой, его спрятали.

В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ.

Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения.

* Организация признана террористической и запрещена в России.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине
30 марта 2024, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
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