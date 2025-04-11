https://ria.ru/20250411/pytki-2010654487.html

Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО - РИА Новости, 11.04.2025

Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:19:00+03:00

2025-04-11T11:19:00+03:00

2025-04-11T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках в СИЗО на Украине. Его историю опубликовал в Telegram-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По словам Леги, сначала он попал к боевикам "Правого сектора"*, заставлявших пленных петь их песни, а в случае отказа, избивали. Затем он оказался в следственном изоляторе в Киеве."В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому", — отметил мужчина. Кроме того, он рассказал, что бойца с позывным "Майбах" азовцы привезли в лагерь и выжгли ему букву "В" на лбу, а когда от Красного Креста приехали с проверкой, его спрятали.В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ.Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250211/plennyy-1998651708.html

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