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Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T23:08:00+03:00
2025-04-11T23:08:00+03:00
2025-04-11T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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курская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны России."В период с 22.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область, Курская область
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила девять БПЛА над Ростовской областью и четыре над Курской