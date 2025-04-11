https://ria.ru/20250411/pvo-2010822563.html

Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025

Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:08:00+03:00

2025-04-11T23:08:00+03:00

2025-04-11T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

курская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны России."В период с 22.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

курская область

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2025

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, курская область