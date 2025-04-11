https://ria.ru/20250411/pvo-2010724037.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 11.04.2025

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:23:00+03:00

2025-04-11T14:23:00+03:00

2025-04-11T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "В период с 10.30 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html

курская область

белгородская область

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безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)