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Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 11.04.2025
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:23:00+03:00
2025-04-11T14:23:00+03:00
2025-04-11T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "В период с 10.30 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html
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безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три украинских БПЛА
МО: ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями