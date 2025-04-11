https://ria.ru/20250411/pvo-2010703756.html

ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю

ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю - РИА Новости, 11.04.2025

ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю

Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины