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ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/pvo-2010703756.html
ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю
ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю
Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:23:00+03:00
2025-04-11T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю

МО РФ: ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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