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Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 11.04.2025 (обновлено: 08:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pvo-2010619424.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:15:00+03:00
2025-04-11T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
белгородская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ

МО: за ночь над Белгородской и Курской областями уничтожили 30 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные ликвидировали:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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