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Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:15:00+03:00
2025-04-11T07:15:00+03:00
2025-04-11T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ
МО: за ночь над Белгородской и Курской областями уничтожили 30 БПЛА