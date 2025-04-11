https://ria.ru/20250411/pvo-2010619424.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:15:00+03:00

2025-04-11T07:15:00+03:00

2025-04-11T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 дронов ВСУ в двух российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)