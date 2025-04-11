Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле
Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с итогами консультаций в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле, которые прошли накануне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Нет, это два разных трека одного общего процесса. Она (встреча - ред.) появилась не после", - сказал Песков журналистам.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.