https://ria.ru/20250411/putin-2010763155.html

Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле

Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025

Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле,... РИА Новости, 11.04.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле, которые прошли накануне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Нет, это два разных трека одного общего процесса. Она (встреча - ред.) появилась не после", - сказал Песков журналистам. США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010749873.html

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россия, сша, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, оон, в мире