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Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025
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16:11 11.04.2025 (обновлено: 17:03 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010763155.html
Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле
Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025
Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле, которые прошли накануне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Нет, это два разных трека одного общего процесса. Она (встреча - ред.) появилась не после", - сказал Песков журналистам. США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010749873.html
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россия, сша, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, оон, в мире
Россия, США, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ООН, В мире
Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с переговорами в Стамбуле

Песков: встреча Путина и Уиткоффа не связана с итогами консультаций в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не связана с итогами российско-американских консультаций в Стамбуле, которые прошли накануне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Нет, это два разных трека одного общего процесса. Она (встреча - ред.) появилась не после", - сказал Песков журналистам.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
Вчера, 15:23
 
РоссияСШАСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив УиткоффООНВ мире
 
 
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