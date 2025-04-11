https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html
Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ
Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ
Опыт специальной военной операции должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T17:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ, заявил президент России Владимир Путин."Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
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вмф рф, безопасность, россия, владимир путин
ВМФ РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ
Путин: опыт СВО нужно учитывать при разработке тактики действий ВМФ РФ