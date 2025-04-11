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Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:19 11.04.2025 (обновлено: 21:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010748450.html
Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ
Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ
На строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота РФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей на ближайшее десятилетие, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T21:38:00+03:00
вмф рф
безопасность
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота РФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей на ближайшее десятилетие, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей, и эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.Президент отметил, что перед совещанием обсуждал этот вопрос с главой Минфина Антоном Силуановым."Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития Военно-Морского Флота. Как раз об этом сегодня и поговорим", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250411/putin-2010746896.html
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Путин: на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей
В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей.
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вмф рф, безопасность, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
ВМФ РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ

Путин: на развитие ВМФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота РФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей на ближайшее десятилетие, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей, и эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Президент отметил, что перед совещанием обсуждал этот вопрос с главой Минфина Антоном Силуановым.
"Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития Военно-Морского Флота. Как раз об этом сегодня и поговорим", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин высказался о состоянии российских кораблей
Вчера, 15:16
 
ВМФ РФБезопасностьРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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