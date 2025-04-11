https://ria.ru/20250411/putin-2010748450.html

Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ

Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

Путин рассказал о бюджете на развитие ВМФ

На строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота РФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей на ближайшее десятилетие, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:19:00+03:00

2025-04-11T15:19:00+03:00

2025-04-11T21:38:00+03:00

вмф рф

безопасность

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота РФ предусмотрены 8,4 триллиона рублей на ближайшее десятилетие, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей, и эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.Президент отметил, что перед совещанием обсуждал этот вопрос с главой Минфина Антоном Силуановым."Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития Военно-Морского Флота. Как раз об этом сегодня и поговорим", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250411/putin-2010746896.html

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Путин: на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей. 2025-04-11T15:19 true PT0M32S

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вмф рф, безопасность, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов