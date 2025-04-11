https://ria.ru/20250411/putin-2010747538.html

Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ

Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ

Необходимо системно развивать все составляющие Военно-морского флота: подводные лодки, корабли, морскую авиацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:17:00+03:00

2025-04-11T15:17:00+03:00

2025-04-11T17:07:00+03:00

владимир путин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Необходимо системно развивать все составляющие Военно-морского флота: подводные лодки, корабли, морскую авиацию, заявил президент России Владимир Путин."Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html

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2025

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владимир путин, безопасность, россия, вмф рф