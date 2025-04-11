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Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:17 11.04.2025 (обновлено: 17:07 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010747538.html
Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ
Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ
Необходимо системно развивать все составляющие Военно-морского флота: подводные лодки, корабли, морскую авиацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:17:00+03:00
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владимир путин
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Необходимо системно развивать все составляющие Военно-морского флота: подводные лодки, корабли, морскую авиацию, заявил президент России Владимир Путин."Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html
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владимир путин, безопасность, россия, вмф рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Путин призвал системно развивать все составляющие ВМФ

Путин призвал системно развивать лодки, корабли, авиацию как составляющие ВМФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Необходимо системно развивать все составляющие Военно-морского флота: подводные лодки, корабли, морскую авиацию, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Владимир ПутинБезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
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