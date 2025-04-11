https://ria.ru/20250411/putin-2010746433.html
Путин рассказал, как развитие технологий влияет на флот
Путин рассказал, как развитие технологий влияет на флот - РИА Новости, 11.04.2025
Путин рассказал, как развитие технологий влияет на флот
Динамика меняющейся обстановки в мире, развитие технологий требуют формирования нового облика военного флота РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:16:00+03:00
2025-04-11T15:16:00+03:00
2025-04-11T15:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Динамика меняющейся обстановки в мире, развитие технологий требуют формирования нового облика военного флота РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная экономическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика военного флота", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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россия, владимир путин, вмф рф, технологии
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ, Технологии
Путин рассказал, как развитие технологий влияет на флот
Путин: развитие технологий требуют формирования нового облика военного флота