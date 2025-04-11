https://ria.ru/20250411/putin-2010653145.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом

Кремль проинформирует, если в графике президента России Владимира Путина появится встреча со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:10:00+03:00

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политика

владимир путин

россия

стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует, если в графике президента России Владимира Путина появится встреча со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если будет, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли встреча между Путиным и Уиткоффом.

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010652560.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, стив уиткофф, дмитрий песков