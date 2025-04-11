https://ria.ru/20250411/putin-2010653145.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом
Кремль проинформирует, если в графике президента России Владимира Путина появится встреча со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:10:00+03:00
2025-04-11T11:10:00+03:00
2025-04-11T11:13:00+03:00
политика
владимир путин
россия
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует, если в графике президента России Владимира Путина появится встреча со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если будет, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли встреча между Путиным и Уиткоффом.
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010652560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Уиткоффом
Песков: Кремль проинформирует, если в графике Путина будет встреча с Уиткоффом