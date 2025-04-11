https://ria.ru/20250411/proschanie-2010677850.html
В Москве началось прощание с Пашей Техником
В Москве началось прощание с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве началось прощание с Пашей Техником
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:18:00+03:00
2025-04-11T12:18:00+03:00
2025-04-11T15:11:00+03:00
шоубиз
пхукет (остров)
павел ивлев
новости культуры
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010686446_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34bc5beab3ba34c72cf6cc5f246286be.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался. Проводить в последний путь Техника пришли сотни людей – поклонники, друзья рэпера, родные, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов) и другие. "Мы много лет дружили, вместе работали. Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. Я думаю, многие бы хотели жить, как он. Он мог себе это позволить. Я запомню его в самом лучшем свете", - сказал Яровный. Паша Техник – российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
пхукет (остров)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010686446_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ea3165f59bd992f585aa85d19ee35369.jpg
Прощание с Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником
2025-04-11T12:18
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), павел ивлев, новости культуры, москва
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Новости культуры, Москва
В Москве началось прощание с Пашей Техником
Церемония прощания с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортово
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете
с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался.
Проводить в последний путь Техника пришли сотни людей – поклонники, друзья рэпера, родные, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов) и другие.
"Мы много лет дружили, вместе работали. Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. Я думаю, многие бы хотели жить, как он. Он мог себе это позволить. Я запомню его в самом лучшем свете", - сказал Яровный.
Паша Техник – российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.