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В Москве началось прощание с Пашей Техником

В Москве началось прощание с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025

В Москве началось прощание с Пашей Техником

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался. Проводить в последний путь Техника пришли сотни людей – поклонники, друзья рэпера, родные, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов) и другие. "Мы много лет дружили, вместе работали. Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. Я думаю, многие бы хотели жить, как он. Он мог себе это позволить. Я запомню его в самом лучшем свете", - сказал Яровный. Паша Техник – российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

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Прощание с Пашей Техником Прощание с Пашей Техником 2025-04-11T12:18 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

пхукет (остров), павел ивлев, новости культуры, москва