Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось прощание с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:18 11.04.2025 (обновлено: 15:11 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/proschanie-2010677850.html
В Москве началось прощание с Пашей Техником
В Москве началось прощание с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве началось прощание с Пашей Техником
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:18:00+03:00
2025-04-11T15:11:00+03:00
шоубиз
пхукет (остров)
павел ивлев
новости культуры
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010686446_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34bc5beab3ba34c72cf6cc5f246286be.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался. Проводить в последний путь Техника пришли сотни людей – поклонники, друзья рэпера, родные, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов) и другие. "Мы много лет дружили, вместе работали. Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. Я думаю, многие бы хотели жить, как он. Он мог себе это позволить. Я запомню его в самом лучшем свете", - сказал Яровный. Паша Техник – российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
пхукет (остров)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прощание с Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником
2025-04-11T12:18
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010686446_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ea3165f59bd992f585aa85d19ee35369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), павел ивлев, новости культуры, москва
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Новости культуры, Москва
В Москве началось прощание с Пашей Техником

Церемония прощания с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортово

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве. 11 апреля 2025
Поклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве. 11 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Поклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве. 11 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) началась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался.
Проводить в последний путь Техника пришли сотни людей – поклонники, друзья рэпера, родные, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов) и другие.
"Мы много лет дружили, вместе работали. Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. Я думаю, многие бы хотели жить, как он. Он мог себе это позволить. Я запомню его в самом лучшем свете", - сказал Яровный.
Паша Техник – российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Умер Паша Техник: причины смерти, похороны и биография рэпера
Вчера, 14:26
 
ШоубизПхукет (остров)Павел ИвлевНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала