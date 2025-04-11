https://ria.ru/20250411/proschanie-2010662267.html

Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание

Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание - РИА Новости, 11.04.2025

Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание

Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:51:00+03:00

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2025-04-11T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. В районе Лефортово к храму Петра и Павла с утра идут сотни людей с цветами, фанаты и друзья Паши Техника, чтобы проводить артиста в последний путь, среди них его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор рэпера Марк Яровный и другие. Тело рэпера уже привезли в храм в белом гробу. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пхукет (остров), павел ивлев, москва