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Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
11:51 11.04.2025 (обновлено: 15:11 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/proschanie-2010662267.html
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание - РИА Новости, 11.04.2025
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание
Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:51:00+03:00
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шоубиз
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. В районе Лефортово к храму Петра и Павла с утра идут сотни людей с цветами, фанаты и друзья Паши Техника, чтобы проводить артиста в последний путь, среди них его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор рэпера Марк Яровный и другие. Тело рэпера уже привезли в храм в белом гробу. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
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пхукет (остров), павел ивлев, москва
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Москва
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание

Поклонники рэпера Паши Техника собираются у храма Петра и Павла в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником
Люди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Лефортово к храму Петра и Павла с утра идут сотни людей с цветами, фанаты и друзья Паши Техника, чтобы проводить артиста в последний путь, среди них его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор рэпера Марк Яровный и другие. Тело рэпера уже привезли в храм в белом гробу.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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