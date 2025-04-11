https://ria.ru/20250411/proschanie-2010662267.html
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание - РИА Новости, 11.04.2025
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание
Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:51:00+03:00
2025-04-11T11:51:00+03:00
2025-04-11T15:11:00+03:00
шоубиз
пхукет (остров)
павел ивлев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости. В районе Лефортово к храму Петра и Павла с утра идут сотни людей с цветами, фанаты и друзья Паши Техника, чтобы проводить артиста в последний путь, среди них его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор рэпера Марк Яровный и другие. Тело рэпера уже привезли в храм в белом гробу. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
пхукет (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пхукет (остров), павел ивлев, москва
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Москва
Поклонники Паши Техника собираются у храма в Москве, где пройдет прощание
Поклонники рэпера Паши Техника собираются у храма Петра и Павла в Москве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поклонники рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) собираются у храма Петра и Павла в Москве, чтобы проститься с артистом, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Лефортово к храму Петра и Павла с утра идут сотни людей с цветами, фанаты и друзья Паши Техника, чтобы проводить артиста в последний путь, среди них его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор рэпера Марк Яровный и другие. Тело рэпера уже привезли в храм в белом гробу.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете
с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.