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Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - РИА Новости, 11.04.2025
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06:41 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/prokuratura-2010616987.html
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - РИА Новости, 11.04.2025
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:41:00+03:00
2025-04-11T06:41:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах. "По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20200730/1575140128.html
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происшествия, находка, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Находка, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Прокуратура начала проверку после видео с перевалкой пылящего угля в Находке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВиды Находки
Виды Находки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Виды Находки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах.
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"По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
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ПроисшествияНаходкаПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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