https://ria.ru/20250411/prokuratura-2010616987.html
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - РИА Новости, 11.04.2025
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:41:00+03:00
2025-04-11T06:41:00+03:00
2025-04-11T06:41:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах. "По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20200730/1575140128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Находка, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура
Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки
Прокуратура начала проверку после видео с перевалкой пылящего угля в Находке