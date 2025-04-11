https://ria.ru/20250411/prokuratura-2010616987.html

Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки - РИА Новости, 11.04.2025

Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:41:00+03:00

2025-04-11T06:41:00+03:00

2025-04-11T06:41:00+03:00

происшествия

находка

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Местный находкинский телеканал "Восток ТВ" опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах. "По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20200730/1575140128.html

https://ria.ru/20241008/ryba-1976898983.html

находка

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура