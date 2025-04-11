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Health & Nutrition увеличила объем продаж на 14% по итогам I квартала года
Health & Nutrition увеличила объем продаж на 14% по итогам I квартала года - РИА Новости, 11.04.2025
Health & Nutrition увеличила объем продаж на 14% по итогам I квартала года
Рост объема продаж продукции Health & Nutrition (бывший "Danone Россия") по итогам первого квартала 2025 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:33:00+03:00
2025-04-11T16:33:00+03:00
2025-04-11T16:33:00+03:00
россия
молочные продукты
экономика
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рост объема продаж продукции Health & Nutrition (бывший "Danone Россия") по итогам первого квартала 2025 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Якуб Закриев."Ставка на здоровый образ жизни, продвижение через современные диджитальные инструменты и образы, близкие и понятные для нашего российского потребителя, расширение каналов продаж вкупе с инвестициями в расширение производства создают хорошие условия для роста", – сказал Закриев.Он добавил, что в этом году планируется инвестировать в расширение производства компании около 6,5 миллиардов рублей."Мы растем во всех ключевых традиционных категориях: молоко, кефир, творог, сметана, что позволило нам обеспечить рост объема продаж в России по итогам первого квартала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистой выручки – на 23,7%, несмотря на продолжающийся рост цен на сырье", – уточнил гендиректор.Ранее был опубликован отчет компании, в котором говорилось, что чистая прибыль Health & Nutrition в 2024 году выросла на 40,6% - до 6,2 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024 году выручка компании выросла на 16,1% - до 105,8 миллиарда рублей.Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества.В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В мае 2024 года французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молочные продукты, экономика
Россия, молочные продукты, Экономика
Health & Nutrition увеличила объем продаж на 14% по итогам I квартала года
Объем продаж Health & Nutrition вырос на 14% по итогам I квартала 2025 года
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рост объема продаж продукции Health & Nutrition (бывший "Danone Россия") по итогам первого квартала 2025 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Якуб Закриев.
"Ставка на здоровый образ жизни, продвижение через современные диджитальные инструменты и образы, близкие и понятные для нашего российского потребителя, расширение каналов продаж вкупе с инвестициями в расширение производства создают хорошие условия для роста", – сказал Закриев.
Он добавил, что в этом году планируется инвестировать в расширение производства компании около 6,5 миллиардов рублей.
"Мы растем во всех ключевых традиционных категориях: молоко, кефир, творог, сметана, что позволило нам обеспечить рост объема продаж в России по итогам первого квартала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистой выручки – на 23,7%, несмотря на продолжающийся рост цен на сырье", – уточнил гендиректор.
Ранее был опубликован отчет компании, в котором говорилось, что чистая прибыль Health & Nutrition в 2024 году выросла на 40,6% - до 6,2 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024 году выручка компании выросла на 16,1% - до 105,8 миллиарда рублей.
Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества
.
В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В мае 2024 года французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р".