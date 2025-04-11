В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов
В Приморье задержали 18 членов банды, почти год вымогавшей деньги у бизнесменов
Полиция. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
"СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 18 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов создали в Находке организованную преступную группу и привлекли в нее еще 15 человек. Фигуранты, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали у бизнесменов деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Всего им передали свыше 2,5 миллиона рублей.
Сотрудники СУСК и УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность участников банды. Фигуранты доставлены в здание краевого Следственного комитета, где им предъявлено обвинение.
Дома и в офисах фигурантов проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также запрещенное в гражданском обороте боевое оружие и патроны.
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