https://ria.ru/20250411/primore-2010602006.html

В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов

В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов - РИА Новости, 11.04.2025

В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов

Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:33:00+03:00

2025-04-11T02:33:00+03:00

2025-04-11T02:33:00+03:00

происшествия

россия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ. "СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 18 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов создали в Находке организованную преступную группу и привлекли в нее еще 15 человек. Фигуранты, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали у бизнесменов деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Всего им передали свыше 2,5 миллиона рублей. Сотрудники СУСК и УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность участников банды. Фигуранты доставлены в здание краевого Следственного комитета, где им предъявлено обвинение. Дома и в офисах фигурантов проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также запрещенное в гражданском обороте боевое оружие и патроны.

https://ria.ru/20250407/krasnojarsk-2009782941.html

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, находка, приморский край