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В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов - РИА Новости, 11.04.2025
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02:33 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/primore-2010602006.html
В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов
В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов - РИА Новости, 11.04.2025
В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов
Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:33:00+03:00
2025-04-11T02:33:00+03:00
происшествия
россия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ. "СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 18 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов создали в Находке организованную преступную группу и привлекли в нее еще 15 человек. Фигуранты, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали у бизнесменов деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Всего им передали свыше 2,5 миллиона рублей. Сотрудники СУСК и УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность участников банды. Фигуранты доставлены в здание краевого Следственного комитета, где им предъявлено обвинение. Дома и в офисах фигурантов проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также запрещенное в гражданском обороте боевое оружие и патроны.
https://ria.ru/20250407/krasnojarsk-2009782941.html
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происшествия, россия, находка, приморский край
Происшествия, Россия, Находка, Приморский край
В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов

В Приморье задержали 18 членов банды, почти год вымогавшей деньги у бизнесменов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 18 членов организованной группы, которые почти год угрозами вымогали деньги у бизнесменов в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
"СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 18 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов создали в Находке организованную преступную группу и привлекли в нее еще 15 человек. Фигуранты, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали у бизнесменов деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Всего им передали свыше 2,5 миллиона рублей.
Сотрудники СУСК и УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность участников банды. Фигуранты доставлены в здание краевого Следственного комитета, где им предъявлено обвинение.
Дома и в офисах фигурантов проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также запрещенное в гражданском обороте боевое оружие и патроны.
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