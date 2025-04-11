В Красноярском крае вынесли приговор за ложные сообщения о терроризме
Жителю Красноярского края дали 4 года колонии за 18 ложных звонков о минировании
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 апр – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Красноярского края к 4 годам колонии-поселения за 18 ложных сообщений об актах терроризма, молодой человек таким образом проверял реакцию силовых служб и администраций объектов, информирует краевая прокуратура.
По данным ведомства, с октября по декабрь 2023 года в дежурные отделы полиции Минусинска, Красноярска и Шушенского района поступили несколько сообщений о готовящихся актах терроризма с использованием взрывчатки в общественных местах. Анонимный информатор утверждал, что опасность угрожает школам, крупным торговым центрам и другим местам массового скопления людей. После сообщений была соответствующая реакция от правоохранителей.
Отмечается, что все это "дестабилизировало обстановку в населённых пунктах и отвлекало трудовые и технические ресурсы правоохранителей от основной работы". Нарушителем оказался на то время 17-летний житель села Нижний Суэтук.
"Он, желая проверить реакцию на свои звонки, 18 раз сообщил с подставных телефонов о заведомо ложных актах терроризма. Суд признал юношу виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ) и с учётом позиции прокурора приговорил к 4 годам колонии-поселения", - говорится в релизе.
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