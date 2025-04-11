https://ria.ru/20250411/prigovor-2010692382.html

Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу

Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу - РИА Новости, 11.04.2025

Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу

Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:58:00+03:00

2025-04-11T12:58:00+03:00

2025-04-11T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 252-го батальона территориальных вооруженных формирований Украины 31-летнего стрелка Петра Еремеи... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Еремею к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что утром 23 августа 2024 года Еремея вторгся в составе подразделения на бронеавтомобиле Hummer в Суджанский район Курской области, после чего проследовал в сторону Суджи. Еремея участвовал в блокировании города, удерживал в одном из жилых домов наблюдательно-огневую позицию, препятствовал эвакуации мирного населения. В тот же день он был задержан российскими военнослужащими. Как рассказали в прокуратуре, приговор также был вынесен 31-летнему военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады ВСУ помощнику-гранатометчика Виталию Мацегоре. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мацегору к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что вечером 25 сентября Мацегора вторгся в составе украинского подразделения на гражданском автомобиле в Суджанский район. Он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании Суджи, удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Спустя неделю его задержали российские военнослужащие. Оба солдата признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, суджа, суджанский район, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины