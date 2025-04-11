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Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010692382.html
Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу
Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу - РИА Новости, 11.04.2025
Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу
Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:58:00+03:00
2025-04-11T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджа
суджанский район
россия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 252-го батальона территориальных вооруженных формирований Украины 31-летнего стрелка Петра Еремеи... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Еремею к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что утром 23 августа 2024 года Еремея вторгся в составе подразделения на бронеавтомобиле Hummer в Суджанский район Курской области, после чего проследовал в сторону Суджи. Еремея участвовал в блокировании города, удерживал в одном из жилых домов наблюдательно-огневую позицию, препятствовал эвакуации мирного населения. В тот же день он был задержан российскими военнослужащими. Как рассказали в прокуратуре, приговор также был вынесен 31-летнему военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады ВСУ помощнику-гранатометчика Виталию Мацегоре. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мацегору к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что вечером 25 сентября Мацегора вторгся в составе украинского подразделения на гражданском автомобиле в Суджанский район. Он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании Суджи, удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Спустя неделю его задержали российские военнослужащие. Оба солдата признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
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происшествия, суджа, суджанский район, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджа, Суджанский район, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор двум украинским военным, блокировавшим Суджу

Двое блокировавших Суджу украинских военных получили 15 и 16 лет лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 252-го батальона территориальных вооруженных формирований Украины 31-летнего стрелка Петра Еремеи... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Еремею к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области
Вчера, 12:12
Установлено, что утром 23 августа 2024 года Еремея вторгся в составе подразделения на бронеавтомобиле Hummer в Суджанский район Курской области, после чего проследовал в сторону Суджи. Еремея участвовал в блокировании города, удерживал в одном из жилых домов наблюдательно-огневую позицию, препятствовал эвакуации мирного населения. В тот же день он был задержан российскими военнослужащими.
Как рассказали в прокуратуре, приговор также был вынесен 31-летнему военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады ВСУ помощнику-гранатометчика Виталию Мацегоре. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мацегору к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 25 сентября Мацегора вторгся в составе украинского подразделения на гражданском автомобиле в Суджанский район. Он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании Суджи, удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Спустя неделю его задержали российские военнослужащие.
Оба солдата признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджаСуджанский районРоссияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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