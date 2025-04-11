https://ria.ru/20250411/prigovor-2010689573.html

Жительнице Энергодара вынесли приговор за госизмену

Жительнице Энергодара вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 11.04.2025

Жительнице Энергодара вынесли приговор за госизмену

Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Энергодара, обвиняемую в госизмене за переводы денег в банк, используемый спецслужбами... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:51:00+03:00

2025-04-11T12:51:00+03:00

2025-04-11T12:51:00+03:00

украина

россия

энергодар

происшествия

запорожская область

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Энергодара, обвиняемую в госизмене за переводы денег в банк, используемый спецслужбами Украины, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Энергодара Лилии Качкаревой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)... Суд приговорил Качкареву к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с января 2024 года Качкарева перевела через мобильное приложение около 5 тысяч гривен (более 12 тысяч рублей) на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Деньги предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html

украина

россия

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, энергодар, происшествия, запорожская область