https://ria.ru/20250411/pozhary-2010623517.html

В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров

В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров - РИА Новости, 11.04.2025

В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров

Сотрудники МЧС России с начала 2025 года выявили 36 лиц, виновных в возникновении природных пожаров в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:58:00+03:00

2025-04-11T07:58:00+03:00

2025-04-11T07:58:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

улетовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России с начала 2025 года выявили 36 лиц, виновных в возникновении природных пожаров в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц, из них 17 детей, виновных в возникновении ландшафтных пожаров: 27 виновников пожаров травы, девять - лесных пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что 8 апреля пастух одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Улётовском районе во время выпаса коров развел костер. Ветер, порывы которого достигали скорости 25-30 метров в секунду, раздул угли и перекинул их на сухую траву, откуда огонь перешел в лесной массив и охватил площадь более 1,4 тысячи гектаров. Дым от пожара привёл к ухудшению видимости и ограничению движения на федеральной трассе Чита - Иркутск. Тушение пожара продолжается по сей день. Уточняется, что по факту уничтожения и повреждения лесных насаждений сотрудниками МЧС России возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Уголовная ответственность предусматривает наказание в виде штрафа, исправительные или принудительное работы или лишение свободы. "В Забайкальском крае действуют особый противопожарный режим и региональный режим ЧС в лесах", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250407/dagestan-2009858763.html

https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979703583.html

россия

забайкальский край

улетовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, улетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)