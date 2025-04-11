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В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров
В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров - РИА Новости, 11.04.2025
В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров
Сотрудники МЧС России с начала 2025 года выявили 36 лиц, виновных в возникновении природных пожаров в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:58:00+03:00
2025-04-11T07:58:00+03:00
2025-04-11T07:58:00+03:00
происшествия
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улетовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России с начала 2025 года выявили 36 лиц, виновных в возникновении природных пожаров в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц, из них 17 детей, виновных в возникновении ландшафтных пожаров: 27 виновников пожаров травы, девять - лесных пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что 8 апреля пастух одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Улётовском районе во время выпаса коров развел костер. Ветер, порывы которого достигали скорости 25-30 метров в секунду, раздул угли и перекинул их на сухую траву, откуда огонь перешел в лесной массив и охватил площадь более 1,4 тысячи гектаров. Дым от пожара привёл к ухудшению видимости и ограничению движения на федеральной трассе Чита - Иркутск. Тушение пожара продолжается по сей день. Уточняется, что по факту уничтожения и повреждения лесных насаждений сотрудниками МЧС России возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Уголовная ответственность предусматривает наказание в виде штрафа, исправительные или принудительное работы или лишение свободы. "В Забайкальском крае действуют особый противопожарный режим и региональный режим ЧС в лесах", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250407/dagestan-2009858763.html
https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979703583.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, забайкальский край, улетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Улетовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров
МЧС России установило 36 виновников природных пожаров в Забайкальском крае