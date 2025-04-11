https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html
В Уфе при пожаре в торговом центре погиб мужчина
В Уфе при пожаре в торговом центре погиб мужчина - РИА Новости, 11.04.2025
В Уфе при пожаре в торговом центре погиб мужчина
Пожарные обнаружили тело мужчины в ходе тушения пожара в торговом центре в Уфе, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:14:00+03:00
2025-04-11T19:14:00+03:00
2025-04-11T19:15:00+03:00
происшествия
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Пожарные обнаружили тело мужчины в ходе тушения пожара в торговом центре в Уфе, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии. "В МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в ТЦ " Мир" на Проспекте Октября в Уфе. Силы и средства автоматом направлены по повышенному рангу. Проведена эвакуация",- говорится в релизе. Пожарные МЧС России потушили огонь в бытовом помещении на парковке торгового центра на площади один квадратный метр, уточнили в ведомстве. "На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Личность устанавливается. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России",- добавили в пресс-службе.
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происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе при пожаре в торговом центре погиб мужчина
В Уфе пожарные обнаружили тело мужчины в ходе тушения пожара в ТЦ