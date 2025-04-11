Рейтинг@Mail.ru
Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 11.04.2025 (обновлено: 11:36 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/poshliny-2010655145.html
Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США
Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США - РИА Новости, 11.04.2025
Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США
Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с очередным повышением пошлин США, заявили в пятницу РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:23:00+03:00
2025-04-11T11:36:00+03:00
экономика
китай
сша
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d04cc9f9d130a2bff40de51d89c03ed2.jpg
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с очередным повышением пошлин США, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР."Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02b8895bad29fbcfb6e97308263d506f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США

Китай подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с очередным повышением пошлин США, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.
Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
9 апреля, 08:00
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
10 апреля, 08:00
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.
Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"За все заплатите". Трампу пообещали жесткий ответ
5 апреля, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала