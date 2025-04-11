https://ria.ru/20250411/poshliny-2010655145.html

Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США

Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США - РИА Новости, 11.04.2025

Китай подал новый иск в ВТО из-за тарифов США

Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с очередным повышением пошлин США, заявили в пятницу РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:23:00+03:00

2025-04-11T11:23:00+03:00

2025-04-11T11:36:00+03:00

экономика

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d04cc9f9d130a2bff40de51d89c03ed2.jpg

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с очередным повышением пошлин США, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР."Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт