https://ria.ru/20250411/poshliny-2010610733.html

Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам

Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам - РИА Новости, 11.04.2025

Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам

Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:20:00+03:00

2025-04-11T05:20:00+03:00

2025-04-11T05:20:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по пошлинам 16 апреля с председателем Генерального совета организации, постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем. Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. "Я буду представлять Россию на этих технических консультациях", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

россия

саудовская аравия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, саудовская аравия, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт