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Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам - РИА Новости, 11.04.2025
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05:20 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/poshliny-2010610733.html
Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам
Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам - РИА Новости, 11.04.2025
Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам
Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:20:00+03:00
2025-04-11T05:20:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
сша
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по пошлинам 16 апреля с председателем Генерального совета организации, постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем. Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. "Я буду представлять Россию на этих технических консультациях", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html
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саудовская аравия
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экономика, россия, саудовская аравия, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам

Постпред России при ВТО Платонов примет участие в консультациях по пошлинам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по пошлинам 16 апреля с председателем Генерального совета организации, постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем.
Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему.
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"Я буду представлять Россию на этих технических консультациях", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаРоссияСаудовская АравияСШАДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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