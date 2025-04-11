Постпред России при ВТО примет участие в консультациях по пошлинам
Постпред России при ВТО Платонов примет участие в консультациях по пошлинам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил РИА Новости, что будет представлять Россию на технических консультациях по пошлинам 16 апреля с председателем Генерального совета организации, постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем.
Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему.
"Я буду представлять Россию на этих технических консультациях", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
8 апреля, 16:11