https://ria.ru/20250411/popov-2010741415.html

Генерал Попов заявил, что не пил в ресторане во время домашнего ареста

Генерал Попов заявил, что не пил в ресторане во время домашнего ареста - РИА Новости, 11.04.2025

Генерал Попов заявил, что не пил в ресторане во время домашнего ареста

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что не употреблял алкогольные напитки во время ужина в ресторане в период своего нахождения под... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:04:00+03:00

2025-04-11T15:04:00+03:00

2025-04-11T16:08:00+03:00

происшествия

тамбов

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иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что не употреблял алкогольные напитки во время ужина в ресторане в период своего нахождения под домашним арестом, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. Попов по видео-конференц-связи участвовал в рассмотрении жалобы на его перевод в СИЗО из-под домашнего ареста. Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля ужесточил меру пресечения из-за нарушений наложенных на генерала запретов – в частности, распития спиртного в компании свидетелей по делу. "О том, что мы употребляли алкогольные напитки, никем не засвидетельствовано, кроме голосового утверждения государственного обвинителя. Мы не употребляли спиртные напитки. Та видеозапись, которая представлена была из ресторана… не позволяет даже черты лиц разглядеть тех, кто сидел за столом в здании угла ресторана, где я ужинал. Это просто голословно... Наличие спиртных напитков невозможно установить по этой записи", – утверждает Попов. Он также рассказал, что в Тамбове, где проходит процесс над ним, жил в разных гостиницах и снимал квартиры. "Меня никто не контролировал и не требовал от меня какого-либо отчета. Ни Москва, ни тамбовские органы инспекции по надзору", - отметил генерал. Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.

https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html

https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбов, москва, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)