https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html

Суд отклонил жалобу на перевод генерала Ивана Попова в СИЗО

Суд отклонил жалобу на перевод генерала Ивана Попова в СИЗО - РИА Новости, 11.04.2025

Суд отклонил жалобу на перевод генерала Ивана Попова в СИЗО

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на перевод бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова из-под... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:41:00+03:00

2025-04-11T13:41:00+03:00

2025-04-11T21:10:00+03:00

происшествия

москва

запорожская область

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948604635_0:141:3072:1868_1920x0_80_0_0_eab375a8f82210800e53c96afcf07947.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на перевод бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Апелляционную жалобу защиты на постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля <...> отклонить", — огласил решение судья Игорь Другаченко. Таким образом, Попов будет находиться в СИЗО как минимум до 27 апреля. В заседании генерал участвовал по видео-конференц-связи. По мнению его адвоката, доводы судьи о том, что фигурант может оказать давление на свидетелей и поэтому ему необходимо изменить меру пресечения, не соответствуют действительности, "фактически судебное следствие было окончено". По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал получил чуть более миллиона рублей.Ему предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Сам Попов вину не признает.В мае пошлого года 235-й гарнизонный военный суд арестовал фигуранта, спустя два месяца его отпустили из-под стражи под домашний арест. Двадцать восьмого февраля генерала вновь отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20250411/popov-2010741415.html

https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html

москва

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)