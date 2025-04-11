https://ria.ru/20250411/pomosch-2010775926.html

Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО

Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО - РИА Новости, 11.04.2025

Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО

Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили очередную партию помощи для участников специальной военной операции, в нее вошли продукты, генераторы и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:59:00+03:00

2025-04-11T16:59:00+03:00

2025-04-11T16:59:00+03:00

надежные люди

единая россия

сво

гуманитарная помощь

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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили очередную партию помощи для участников специальной военной операции, в нее вошли продукты, генераторы и медикаменты, сообщила пресс-служба парламента региона. "Депутаты Народного собрания Ингушетии, члены фракции "Единая Россия" Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев от республиканского парламента направили партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что в составе груза продукты, генераторы, обогреватели, палатки, спальные мешки, медикаменты, одеяла, подушки и посуда. "По мнению парламентариев, каждый желает внести свой вклад в общую победу, помочь нашим бойцам, которые находятся на передовой и защищают Родину", - отметили в пресс-службе. По информации ведомства, за прошедший год по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова и председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева депутаты отправили в зону СВО десятки тонн гуманитарных грузов, они также оказывают помощь семьям военнослужащих, которые тоже нуждаются в поддержке.

https://ria.ru/20250410/jakutija-2010543469.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

единая россия, сво, гуманитарная помощь