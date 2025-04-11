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Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО
Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО - РИА Новости, 11.04.2025
Депутаты парламента Ингушетии отправили партию помощи бойцам СВО
Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили очередную партию помощи для участников специальной военной операции, в нее вошли продукты, генераторы и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:59:00+03:00
2025-04-11T16:59:00+03:00
2025-04-11T16:59:00+03:00
надежные люди
единая россия
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили очередную партию помощи для участников специальной военной операции, в нее вошли продукты, генераторы и медикаменты, сообщила пресс-служба парламента региона. "Депутаты Народного собрания Ингушетии, члены фракции "Единая Россия" Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев от республиканского парламента направили партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что в составе груза продукты, генераторы, обогреватели, палатки, спальные мешки, медикаменты, одеяла, подушки и посуда. "По мнению парламентариев, каждый желает внести свой вклад в общую победу, помочь нашим бойцам, которые находятся на передовой и защищают Родину", - отметили в пресс-службе. По информации ведомства, за прошедший год по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова и председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева депутаты отправили в зону СВО десятки тонн гуманитарных грузов, они также оказывают помощь семьям военнослужащих, которые тоже нуждаются в поддержке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Единая Россия, СВО, Гуманитарная помощь
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили очередную партию помощи для участников специальной военной операции, в нее вошли продукты, генераторы и медикаменты, сообщила пресс-служба парламента региона.
"Депутаты Народного собрания Ингушетии, члены фракции "Единая Россия" Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев от республиканского парламента направили партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе груза продукты, генераторы, обогреватели, палатки, спальные мешки, медикаменты, одеяла, подушки и посуда.
"По мнению парламентариев, каждый желает внести свой вклад в общую победу, помочь нашим бойцам, которые находятся на передовой и защищают Родину", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, за прошедший год по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова и председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева депутаты отправили в зону СВО десятки тонн гуманитарных грузов, они также оказывают помощь семьям военнослужащих, которые тоже нуждаются в поддержке.