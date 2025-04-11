Рейтинг@Mail.ru
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 11.04.2025 (обновлено: 17:11 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pomosch-2010718294.html
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи - РИА Новости, 11.04.2025
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи
Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:13:00+03:00
2025-04-11T17:11:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
джон хили
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале газеты Times."Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро", — сказал Хили.Кроме того, он объявил о предоставлении Киеву пакета помощи на 350 миллионов фунтов, в который войдут радиолокационные системы, противотанковые мины, а также сотни и тысячи новых дронов. Эти средства пойдут в том числе на ремонт и обслуживание военной техники. Как отмечается на сайте британского правительства, это финансирование стало частью уже обещанных четырех с половиной миллиардов фунтов поддержки на 2025 год.Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html
https://ria.ru/20250410/pomosch-2010398221.html
украина
киев
брюссель
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, джон хили, великобритания
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Джон Хили, Великобритания
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи

Глава МО Британии Хили: Киеву пообещали новые пакеты военной помощи на €21 млрд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале газеты Times.
"Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро", — сказал Хили.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США жестко высказались о помощи Украине
30 марта, 20:56
Кроме того, он объявил о предоставлении Киеву пакета помощи на 350 миллионов фунтов, в который войдут радиолокационные системы, противотанковые мины, а также сотни и тысячи новых дронов. Эти средства пойдут в том числе на ремонт и обслуживание военной техники. Как отмечается на сайте британского правительства, это финансирование стало частью уже обещанных четырех с половиной миллиардов фунтов поддержки на 2025 год.
Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год
10 апреля, 10:04
 
В миреУкраинаКиевБрюссельДжон ХилиВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала