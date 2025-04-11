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Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи - РИА Новости, 11.04.2025
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи
Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:13:00+03:00
2025-04-11T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале газеты Times."Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро", — сказал Хили.Кроме того, он объявил о предоставлении Киеву пакета помощи на 350 миллионов фунтов, в который войдут радиолокационные системы, противотанковые мины, а также сотни и тысячи новых дронов. Эти средства пойдут в том числе на ремонт и обслуживание военной техники. Как отмечается на сайте британского правительства, это финансирование стало частью уже обещанных четырех с половиной миллиардов фунтов поддержки на 2025 год.Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html
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В мире, Украина, Киев, Брюссель, Джон Хили, Великобритания
Союзники Украины пообещали выделить новые пакеты военной помощи
Глава МО Британии Хили: Киеву пообещали новые пакеты военной помощи на €21 млрд