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Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО - РИА Новости, 11.04.2025
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07:11 11.04.2025 (обновлено: 07:13 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pomosch-2010619018.html
Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО
Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО - РИА Новости, 11.04.2025
Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращения в МВД РФ и Минздрав РФ с просьбой оказать соответствующую помощь в предоставлении... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:11:00+03:00
2025-04-11T07:13:00+03:00
россия
узбекистан
средняя азия
леонид слуцкий (политик)
ирина волк
марина ахмедова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращения в МВД РФ и Минздрав РФ с просьбой оказать соответствующую помощь в предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в СВО, а также в получении необходимой помощи по программе реабилитации ветеранов СВО. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана - 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты. Как добавил Слуцкий, Загородников - этнический русский из Узбекистана. "Он (Кирилл Загородников - ред.) прошёл огонь и воду, преодолел все испытания, мужественно защищая свою страну – Россию, и в итоге ему отказывают в гражданстве. Мало того, что в Узбекистане его притесняли как русского, так после этого ему ещё приходится бороться с бюрократами. Выходцы из Средней Азии получают не только гражданство по упрощённой схеме, но и квартиры, в то время как русскому парню не могут дать даже паспорт. Это откровенный беспредел и издевательство над русским народом. Направлю запрос в МВД", - сказал Слуцкий. Парламентарий добавил, что Загородников имеет право получить протезы по программе реабилитации ветеранов СВО. "Также направлю письмо в Минздрав. В этом процессе мы будем полностью сопровождать нашего защитника и проследим, чтобы в этот раз всё прошло без проволочек", - отметил он. Слуцкий добавил, что ни один ветеран СВО не должен сталкиваться с такими "бюрократическими проблемами, и ЛДПР будет этого добиваться". "Наш долг – поддерживать тех, кто стоит на страже Родины, и воздавать должное нашим героям", - заключил он.
https://ria.ru/20250224/mvd-2001318840.html
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россия, узбекистан, средняя азия, леонид слуцкий (политик), ирина волк, марина ахмедова , лдпр, общество
Россия, Узбекистан, Средняя Азия, Леонид Слуцкий (политик), Ирина Волк, Марина Ахмедова , ЛДПР, Общество
Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО

Слуцкий попросит Минздрав помочь гражданину Узбекистана, служившему на СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращения в МВД РФ и Минздрав РФ с просьбой оказать соответствующую помощь в предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в СВО, а также в получении необходимой помощи по программе реабилитации ветеранов СВО.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана - 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты. Как добавил Слуцкий, Загородников - этнический русский из Узбекистана.
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"Он (Кирилл Загородников - ред.) прошёл огонь и воду, преодолел все испытания, мужественно защищая свою страну – Россию, и в итоге ему отказывают в гражданстве. Мало того, что в Узбекистане его притесняли как русского, так после этого ему ещё приходится бороться с бюрократами. Выходцы из Средней Азии получают не только гражданство по упрощённой схеме, но и квартиры, в то время как русскому парню не могут дать даже паспорт. Это откровенный беспредел и издевательство над русским народом. Направлю запрос в МВД", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что Загородников имеет право получить протезы по программе реабилитации ветеранов СВО.
"Также направлю письмо в Минздрав. В этом процессе мы будем полностью сопровождать нашего защитника и проследим, чтобы в этот раз всё прошло без проволочек", - отметил он.
Слуцкий добавил, что ни один ветеран СВО не должен сталкиваться с такими "бюрократическими проблемами, и ЛДПР будет этого добиваться".
"Наш долг – поддерживать тех, кто стоит на страже Родины, и воздавать должное нашим героям", - заключил он.
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РоссияУзбекистанСредняя АзияЛеонид Слуцкий (политик)Ирина ВолкМарина АхмедоваЛДПРОбщество
 
 
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