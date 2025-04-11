Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО
Слуцкий попросит Минздрав помочь гражданину Узбекистана, служившему на СВО
Руководитель фракции ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращения в МВД РФ и Минздрав РФ с просьбой оказать соответствующую помощь в предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в СВО, а также в получении необходимой помощи по программе реабилитации ветеранов СВО.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана - 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты. Как добавил Слуцкий, Загородников - этнический русский из Узбекистана.
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"Он (Кирилл Загородников - ред.) прошёл огонь и воду, преодолел все испытания, мужественно защищая свою страну – Россию, и в итоге ему отказывают в гражданстве. Мало того, что в Узбекистане его притесняли как русского, так после этого ему ещё приходится бороться с бюрократами. Выходцы из Средней Азии получают не только гражданство по упрощённой схеме, но и квартиры, в то время как русскому парню не могут дать даже паспорт. Это откровенный беспредел и издевательство над русским народом. Направлю запрос в МВД", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что Загородников имеет право получить протезы по программе реабилитации ветеранов СВО.
"Также направлю письмо в Минздрав. В этом процессе мы будем полностью сопровождать нашего защитника и проследим, чтобы в этот раз всё прошло без проволочек", - отметил он.
Слуцкий добавил, что ни один ветеран СВО не должен сталкиваться с такими "бюрократическими проблемами, и ЛДПР будет этого добиваться".
"Наш долг – поддерживать тех, кто стоит на страже Родины, и воздавать должное нашим героям", - заключил он.
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