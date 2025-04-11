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В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.04.2025
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06:52 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/politsiya-2010617562.html
В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере
В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.04.2025
В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере
Полиция Приморья проводит проверку информации об издевательствах над ребёнком в детском лагере во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:52:00+03:00
2025-04-11T06:52:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку информации об издевательствах над ребёнком в детском лагере во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация об инциденте в частном лагере Luna Camp во Владивостоке. Сообщалось, что мать семилетней девочки после её возвращения из детского лагеря обнаружила у дочери множественные синяки, которые, по её словам, появились из-за систематических избиений со стороны соседки по комнате. "В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности законных представителей несовершеннолетней, которая нанесла телесные повреждения ее 7-летней дочери. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что потерпевшей выдано направление на судебно-медицинское обследование. Прокуратура Приморья сообщила, что проводит свою проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство намерено с привлечением специалистов проверить законность деятельности детского лагеря и его персонала, а также оценить условия жизни и воспитания детей.
https://ria.ru/20250407/detsad-2009750942.html
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере

Полиция проверит данные об издевательствах над ребенком в лагере во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку информации об издевательствах над ребёнком в детском лагере во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация об инциденте в частном лагере Luna Camp во Владивостоке. Сообщалось, что мать семилетней девочки после её возвращения из детского лагеря обнаружила у дочери множественные синяки, которые, по её словам, появились из-за систематических избиений со стороны соседки по комнате.
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"В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности законных представителей несовершеннолетней, которая нанесла телесные повреждения ее 7-летней дочери. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении краевой полиции.
Отмечается, что потерпевшей выдано направление на судебно-медицинское обследование.
Прокуратура Приморья сообщила, что проводит свою проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство намерено с привлечением специалистов проверить законность деятельности детского лагеря и его персонала, а также оценить условия жизни и воспитания детей.
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