https://ria.ru/20250411/politsiya-2010617562.html

В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере

В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.04.2025

В Приморье проверят информацию об издевательствах над ребенком в лагере

Полиция Приморья проводит проверку информации об издевательствах над ребёнком в детском лагере во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:52:00+03:00

2025-04-11T06:52:00+03:00

2025-04-11T06:52:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку информации об издевательствах над ребёнком в детском лагере во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация об инциденте в частном лагере Luna Camp во Владивостоке. Сообщалось, что мать семилетней девочки после её возвращения из детского лагеря обнаружила у дочери множественные синяки, которые, по её словам, появились из-за систематических избиений со стороны соседки по комнате. "В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности законных представителей несовершеннолетней, которая нанесла телесные повреждения ее 7-летней дочери. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что потерпевшей выдано направление на судебно-медицинское обследование. Прокуратура Приморья сообщила, что проводит свою проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство намерено с привлечением специалистов проверить законность деятельности детского лагеря и его персонала, а также оценить условия жизни и воспитания детей.

https://ria.ru/20250407/detsad-2009750942.html

https://ria.ru/20250127/sk-1995730544.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)