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На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.04.2025
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02:01 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/politika-2010599268.html
На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов
На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.04.2025
На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:01:00+03:00
2025-04-11T02:01:00+03:00
в мире
россия
китай
тайвань
михаил ульянов (дипломат)
кайя каллас
марк рютте
нато
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай. В конце февраля Каллас, выступая в институте Hudson в США (организация признана нежелательной в России), задалась вопросом, как западные страны могут "победить" Китай, если их совместные усилия по оказанию давления на Россию оказываются безуспешными. Рютте в декабре 2024 года заявлял, что договор с Россией на выгодных для нее условиях якобы может подтолкнуть Китай к силовому решению кризиса вокруг Тайваня. "Генсекретарь военного альянса говорит, что, если мы (Запад) остановим Россию (на Украине), то мы остановим Китай применительно к Тайваню. Глава дипломатии Евросоюза К. Каллас, вероятно, пропустила это заявление М. Рютте и настаивает на прямо противоположном: "если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию". Что-то они совсем запутались", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ульянов считает, что Каллас и Рютте не склонны к "мало-мальски серьезному" анализу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы, заявляя о возможности вооруженного конфликта с Россией. По ее словам, НАТО не оставляет усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении РФ. Ранее в апреле глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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в мире, россия, китай, тайвань, михаил ульянов (дипломат), кайя каллас, марк рютте, нато
В мире, Россия, Китай, Тайвань, Михаил Ульянов (дипломат), Кайя Каллас, Марк Рютте, НАТО
На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов

Ульянов: Каллас и Рютте запутались, кого надо остановить, Россию или Китай

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай.
В конце февраля Каллас, выступая в институте Hudson в США (организация признана нежелательной в России), задалась вопросом, как западные страны могут "победить" Китай, если их совместные усилия по оказанию давления на Россию оказываются безуспешными. Рютте в декабре 2024 года заявлял, что договор с Россией на выгодных для нее условиях якобы может подтолкнуть Китай к силовому решению кризиса вокруг Тайваня.
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"Генсекретарь военного альянса говорит, что, если мы (Запад) остановим Россию (на Украине), то мы остановим Китай применительно к Тайваню. Глава дипломатии Евросоюза К. Каллас, вероятно, пропустила это заявление М. Рютте и настаивает на прямо противоположном: "если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию". Что-то они совсем запутались", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает, что Каллас и Рютте не склонны к "мало-мальски серьезному" анализу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы, заявляя о возможности вооруженного конфликта с Россией. По ее словам, НАТО не оставляет усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении РФ.
Ранее в апреле глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению.
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В миреРоссияКитайТайваньМихаил Ульянов (дипломат)Кайя КалласМарк РюттеНАТО
 
 
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