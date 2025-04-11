На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов
Ульянов: Каллас и Рютте запутались, кого надо остановить, Россию или Китай
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай.
В конце февраля Каллас, выступая в институте Hudson в США (организация признана нежелательной в России), задалась вопросом, как западные страны могут "победить" Китай, если их совместные усилия по оказанию давления на Россию оказываются безуспешными. Рютте в декабре 2024 года заявлял, что договор с Россией на выгодных для нее условиях якобы может подтолкнуть Китай к силовому решению кризиса вокруг Тайваня.
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"Генсекретарь военного альянса говорит, что, если мы (Запад) остановим Россию (на Украине), то мы остановим Китай применительно к Тайваню. Глава дипломатии Евросоюза К. Каллас, вероятно, пропустила это заявление М. Рютте и настаивает на прямо противоположном: "если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию". Что-то они совсем запутались", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает, что Каллас и Рютте не склонны к "мало-мальски серьезному" анализу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы, заявляя о возможности вооруженного конфликта с Россией. По ее словам, НАТО не оставляет усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении РФ.
Ранее в апреле глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению.