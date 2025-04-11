https://ria.ru/20250411/politika-2010599268.html

На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов

На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.04.2025

На Западе запутались, кого надо остановить в первую очередь, заявил Ульянов

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:01:00+03:00

2025-04-11T02:01:00+03:00

2025-04-11T02:01:00+03:00

в мире

россия

китай

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михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай. В конце февраля Каллас, выступая в институте Hudson в США (организация признана нежелательной в России), задалась вопросом, как западные страны могут "победить" Китай, если их совместные усилия по оказанию давления на Россию оказываются безуспешными. Рютте в декабре 2024 года заявлял, что договор с Россией на выгодных для нее условиях якобы может подтолкнуть Китай к силовому решению кризиса вокруг Тайваня. "Генсекретарь военного альянса говорит, что, если мы (Запад) остановим Россию (на Украине), то мы остановим Китай применительно к Тайваню. Глава дипломатии Евросоюза К. Каллас, вероятно, пропустила это заявление М. Рютте и настаивает на прямо противоположном: "если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию". Что-то они совсем запутались", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ульянов считает, что Каллас и Рютте не склонны к "мало-мальски серьезному" анализу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы, заявляя о возможности вооруженного конфликта с Россией. По ее словам, НАТО не оставляет усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении РФ. Ранее в апреле глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, тайвань, михаил ульянов (дипломат), кайя каллас, марк рютте, нато