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Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве - РИА Новости, 11.04.2025
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07:45 11.04.2025 (обновлено: 07:55 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве - РИА Новости, 11.04.2025
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве
Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:45:00+03:00
2025-04-11T07:55:00+03:00
москва
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 - плюс 6, в воскресенье плюс 4 - плюс 7", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что на следующей неделе небесная канцелярия компенсирует провал весны и, благодаря западному "крылу" азиатского антициклона, подарит столице семидневку превосходной погоды."В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 - плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 - плюс 6, после полудня плюс 13 - плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 - плюс 9, в дневные часы плюс 15 - плюс 20.Он подчеркнул, что во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет ещё потеплее."В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250407/vilfand-2009728472.html
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москва, общество, евгений тишковец
Москва, Общество, Евгений Тишковец
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве

Тишковец: температура на следующей неделе в Москве может достигнуть +22

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской на Красной площади
Девушка с детской коляской на Красной площади - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка с детской коляской на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 - плюс 6, в воскресенье плюс 4 - плюс 7", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что на следующей неделе небесная канцелярия компенсирует провал весны и, благодаря западному "крылу" азиатского антициклона, подарит столице семидневку превосходной погоды.
"В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 - плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 - плюс 6, после полудня плюс 13 - плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 - плюс 9, в дневные часы плюс 15 - плюс 20.
Он подчеркнул, что во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет ещё потеплее.
"В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня", - уточнил Тишковец.
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