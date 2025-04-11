https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html

Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве

Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве - РИА Новости, 11.04.2025

Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве

Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:45:00+03:00

2025-04-11T07:45:00+03:00

2025-04-11T07:55:00+03:00

москва

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 - плюс 6, в воскресенье плюс 4 - плюс 7", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что на следующей неделе небесная канцелярия компенсирует провал весны и, благодаря западному "крылу" азиатского антициклона, подарит столице семидневку превосходной погоды."В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 - плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 - плюс 6, после полудня плюс 13 - плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 - плюс 9, в дневные часы плюс 15 - плюс 20.Он подчеркнул, что во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет ещё потеплее."В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня", - уточнил Тишковец.

https://ria.ru/20250407/vilfand-2009728472.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, евгений тишковец