https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве - РИА Новости, 11.04.2025
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве
Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:45:00+03:00
2025-04-11T07:45:00+03:00
2025-04-11T07:55:00+03:00
москва
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_9f9c6b3f56a6b5a319a12f00a879d164.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 - плюс 6, в воскресенье плюс 4 - плюс 7", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что на следующей неделе небесная канцелярия компенсирует провал весны и, благодаря западному "крылу" азиатского антициклона, подарит столице семидневку превосходной погоды."В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 - плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 - плюс 6, после полудня плюс 13 - плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 - плюс 9, в дневные часы плюс 15 - плюс 20.Он подчеркнул, что во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет ещё потеплее."В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250407/vilfand-2009728472.html
https://ria.ru/20250408/osadki-2010117756.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_d6a2b48df836815c69555c1ed58a92f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец
Москва, Общество, Евгений Тишковец
Тишковец рассказал о резком потеплении в Москве
Тишковец: температура на следующей неделе в Москве может достигнуть +22
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве
еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 - плюс 6, в воскресенье плюс 4 - плюс 7", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что на следующей неделе небесная канцелярия компенсирует провал весны и, благодаря западному "крылу" азиатского антициклона, подарит столице семидневку превосходной погоды.
"В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 - плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 - плюс 6, после полудня плюс 13 - плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 - плюс 9, в дневные часы плюс 15 - плюс 20.
Он подчеркнул, что во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет ещё потеплее.
"В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня", - уточнил Тишковец.