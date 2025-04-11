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Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов - РИА Новости, 11.04.2025
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14:50 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/podrostok-2010735256.html
Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов
Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов - РИА Новости, 11.04.2025
Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:50:00+03:00
2025-04-11T14:50:00+03:00
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства", - отметили в пресс-службе ведомства. По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов. "Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды операция длилась два часа и прошла успешно", - сказал Вардугин, слова которого приводятся в сообщении. На данным момент юноша готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит курс консервативного лечения у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

Врачи центра имени Рошаля удалили у подростка 14 лишних зубов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства", - отметили в пресс-службе ведомства.
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По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов.
"Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды операция длилась два часа и прошла успешно", - сказал Вардугин, слова которого приводятся в сообщении.
На данным момент юноша готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит курс консервативного лечения у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.
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