https://ria.ru/20250411/podrostok-2010735256.html

Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов - РИА Новости, 11.04.2025

Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:50:00+03:00

2025-04-11T14:50:00+03:00

2025-04-11T14:50:00+03:00

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства", - отметили в пресс-службе ведомства. По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов. "Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды операция длилась два часа и прошла успешно", - сказал Вардугин, слова которого приводятся в сообщении. На данным момент юноша готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит курс консервативного лечения у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.

https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html

https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)