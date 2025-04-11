В Орловской области подростку вынесли приговор за диверсию и госизмену
В Орловской области подростку вынесли приговор за диверсию на ж/д и госизмену
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подросток, который поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию ГУР Украины, получил 7,5 лет воспитательной колонии за диверсию и государственную измену, сообщили в УФСБ по Орловской области.
Орловский районный суд сообщал, что в феврале 2024 года был заключен под стражу подросток из Орла, обвиняемый в диверсии на железной дороге. Его задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым на перегоне станций "Орел - Стальной Конь" по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить. По данным суда, диверсия привела участок железной дороги в полную негодность и нарушила график движения поездов.
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"Ранее подсудимый осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК России (диверсия). По совокупности преступлений он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии… Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что причастность фигуранта к преступлению в интересах украинских спецслужб полностью доказана. Сотрудники УФСБ установили, что орловец 2007 года рождения по заданию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины в феврале 2024 года осуществил диверсию на объекте железнодорожного транспорта – поджег релейный шкаф за денежное вознаграждение. Инструкции он получал посредством мессенджера Telegram.
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