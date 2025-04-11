https://ria.ru/20250411/podolsk-2010807851.html

Пьяный мужчина обстрелял три машины в Подольске

Пьяный мужчина обстрелял три машины в Подольске - РИА Новости, 11.04.2025

Пьяный мужчина обстрелял три машины в Подольске

Полиция задержала пьяного ранее неоднократно судимого мужчину, который обстрелял три припаркованные машины в Подольске, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:55:00+03:00

2025-04-11T19:55:00+03:00

2025-04-11T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала пьяного ранее неоднократно судимого мужчину, который обстрелял три припаркованные машины в Подольске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "По предварительной информации, в ночное время около одного из домов, расположенных на Красногвардейском бульваре, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в три припаркованных автомобиля", - говорится в сообщении. В результате инцидента пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Полицейские установили правонарушителя и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 2003 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250410/peterburg-2010440304.html

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происшествия, подольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия