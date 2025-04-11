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"Яндекс Почта" работает штатно после сбоя - РИА Новости, 11.04.2025
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14:43 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/pochta-2010733627.html
"Яндекс Почта" работает штатно после сбоя
"Яндекс Почта" работает штатно после сбоя - РИА Новости, 11.04.2025
"Яндекс Почта" работает штатно после сбоя
"Яндекс Почта" работает штатно, специалисты восстановили работу веб-версии сервиса, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:43:00+03:00
2025-04-11T14:43:00+03:00
общество
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Яндекс Почта" работает штатно, специалисты восстановили работу веб-версии сервиса, сообщили РИА Новости в компании. "Пользователи испытывали сложности в работе веб-версии "Почты". Наша команда устранила неполадки. Сейчас сервис работает в штатном режиме", - сказали в компании. Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе "Яндекс Почты". Число жалоб на работу сервиса, по данным Downdetector, начало расти в 12.45 мск, на пике в 13.15 мск их количество превысило 4 тысячи. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также со входом в личный кабинет.
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общество, технологии, яндекс, россия
Общество, Технологии, Яндекс, Россия
"Яндекс Почта" работает штатно после сбоя

"Яндекс" восстановил работу своего почтового сервиса после сбоя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Яндекс Почта" работает штатно, специалисты восстановили работу веб-версии сервиса, сообщили РИА Новости в компании.
"Пользователи испытывали сложности в работе веб-версии "Почты". Наша команда устранила неполадки. Сейчас сервис работает в штатном режиме", - сказали в компании.
Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе "Яндекс Почты". Число жалоб на работу сервиса, по данным Downdetector, начало расти в 12.45 мск, на пике в 13.15 мск их количество превысило 4 тысячи. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также со входом в личный кабинет.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов
30 марта, 13:56
 
ОбществоТехнологииЯндексРоссия
 
 
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