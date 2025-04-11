https://ria.ru/20250411/pobeda-2010787233.html

Любимова обсудила с послом Киргизии празднование 80-летия Победы

Любимова обсудила с послом Киргизии празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 11.04.2025

Любимова обсудила с послом Киргизии празднование 80-летия Победы

Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в России Кубанычбеком Боконтаевым обсудила празднование 80-летия... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:36:00+03:00

2025-04-11T17:36:00+03:00

2025-04-11T17:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

киргизия

москва

ольга любимова

чингиз айтматов

снг

содружество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010787626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a789917f11a2ac823688aef06ab4d72.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в России Кубанычбеком Боконтаевым обсудила празднование 80-летия Победы, говорится в сообщении в ее Telegram-канале. "Важной темой разговора стало празднование 80-летия Великой Победы. Главная инициатива российского председательства в СНГ в сфере культуры – создание Большого молодежного сводного хора государств-участников Содружества. Его первое выступление пройдет 9 мая в парке "Зарядье" в Москве. Также предложила кыргызским кинематографистам принять участие в съемках запланированного сериала об общем вкладе в Победу", - говорится в сообщении министра. Она уточнила, что в прошлом году в России были организованы масштабные Дни культуры Киргизии, в рамках которых на Исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области. Ответные Дни культуры России вр планируются в октябре. В программу войдут концерты, мастер-классы, выставка и показы новинок российского кино. Продолжается и программа поддержки русских театров. "В этом году Минкультуры России окажет содействие Государственному национальному русскому театру драмы имени Чингиза Айтматова и Бишкекскому городскому драматическому театру имени Асанбека Умуралиева", - написала министр. Любимова также позвала киргизских коллег на съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани и презентацию Евразийской академии кинематографических искусств в Москве. Кроме того, глава ведомства пригласила руководство музеев и галерей республики стать гостями фестиваля "Интермузей", а талантливых ребят – Международного Детского культурного форума. По традиции киргизскую делегацию ожидают на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

https://ria.ru/20240506/zhaparov-1944086604.html

россия

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киргизия, москва, ольга любимова, чингиз айтматов, снг, содружество , зарядье, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне