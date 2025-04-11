Любимова обсудила с послом Киргизии празднование 80-летия Победы
Любимова на встрече с послом Киргизии в РФ обсудила празднование 80-летия Победы
© Фото : Ольга Любимова/TelegramЧрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев и министр культуры России Ольга Любимова во время встречи
Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев и министр культуры России Ольга Любимова во время встречи
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в России Кубанычбеком Боконтаевым обсудила празднование 80-летия Победы, говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
"Важной темой разговора стало празднование 80-летия Великой Победы. Главная инициатива российского председательства в СНГ в сфере культуры – создание Большого молодежного сводного хора государств-участников Содружества. Его первое выступление пройдет 9 мая в парке "Зарядье" в Москве. Также предложила кыргызским кинематографистам принять участие в съемках запланированного сериала об общем вкладе в Победу", - говорится в сообщении министра.
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Она уточнила, что в прошлом году в России были организованы масштабные Дни культуры Киргизии, в рамках которых на Исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области. Ответные Дни культуры России вр планируются в октябре. В программу войдут концерты, мастер-классы, выставка и показы новинок российского кино.
Продолжается и программа поддержки русских театров. "В этом году Минкультуры России окажет содействие Государственному национальному русскому театру драмы имени Чингиза Айтматова и Бишкекскому городскому драматическому театру имени Асанбека Умуралиева", - написала министр.
Любимова также позвала киргизских коллег на съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани и презентацию Евразийской академии кинематографических искусств в Москве.
Кроме того, глава ведомства пригласила руководство музеев и галерей республики стать гостями фестиваля "Интермузей", а талантливых ребят – Международного Детского культурного форума. По традиции киргизскую делегацию ожидают на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
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