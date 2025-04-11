https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.04.2025
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" и военно-исторический фестиваль, заявил РИА Новости руководитель патриотического движения "Наследники побед", РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:28:00+03:00
2025-04-11T17:28:00+03:00
2025-04-11T17:28:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" и военно-исторический фестиваль, заявил РИА Новости руководитель патриотического движения "Наследники побед", депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Буга. "Девятого мая в день 80-летия Победы мы примем участие в прохождении по главным улицам городов республики "Бессмертного полка". Рядом с потомками героев войны в одном строю наши активисты будут одеты в советскую военную форму времен войны. Кроме того, планируем масштабный военно-исторический фестиваль. Ожидается постановочная реконструкция и разнообразные выставки", - рассказал руководитель движения. "Постараемся сделать так, чтобы праздник был торжественным и запоминающимся. Потому что наследие героев живёт через поколение. Мы продолжаем дело наших дедов", - подчеркнул Буга. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, тирасполь, ссср, приднестровская молдавская республика
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Тирасполь, СССР, Приднестровская Молдавская Республика
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
В Тирасполе 9 мая пройдет "Бессмертный полк" и военно-исторический фестиваль