https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html

В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.04.2025

В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" и военно-исторический фестиваль, заявил РИА Новости руководитель патриотического движения "Наследники побед", РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:28:00+03:00

2025-04-11T17:28:00+03:00

2025-04-11T17:28:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" и военно-исторический фестиваль, заявил РИА Новости руководитель патриотического движения "Наследники побед", депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Буга. "Девятого мая в день 80-летия Победы мы примем участие в прохождении по главным улицам городов республики "Бессмертного полка". Рядом с потомками героев войны в одном строю наши активисты будут одеты в советскую военную форму времен войны. Кроме того, планируем масштабный военно-исторический фестиваль. Ожидается постановочная реконструкция и разнообразные выставки", - рассказал руководитель движения. "Постараемся сделать так, чтобы праздник был торжественным и запоминающимся. Потому что наследие героев живёт через поколение. Мы продолжаем дело наших дедов", - подчеркнул Буга. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, тирасполь, ссср, приднестровская молдавская республика