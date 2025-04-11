Рейтинг@Mail.ru
"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/pobeda-2010609212.html
"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России
"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России - РИА Новости, 11.04.2025
"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России
Европейские политики продолжают фантазировать о победе над Россией, но реальность говорит об обратном, заявил норвежский политолог, профессор Университета... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:49:00+03:00
2025-04-11T04:49:00+03:00
россия
европа
украина
евросоюз
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европейские политики продолжают фантазировать о победе над Россией, но реальность говорит об обратном, заявил норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube."Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как? Мы тратим деньги, которых у нас нет на производство оружия, которое займет десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне, даже санкции не можем пересмотреть, хотя признали, что они не работают. Мы пытаемся украсть российские активы, при этом весь мир на это смотрит и теряет доверие к нашей финансовой системе", — сказал он.Профессор также утверждает, что Европе не нужно надеяться на победу. По словам политолога, если Европа не могла победить Россию вместе с США, то без поддержки Вашингтона у них тем более нет шансов.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250411/moment-2010604003.html
https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, евросоюз, гленн дизен
Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Гленн Дизен
"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России

Политолог Дизен: Европа отказывается признавать поражение в борьбе с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европейские политики продолжают фантазировать о победе над Россией, но реальность говорит об обратном, заявил норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.
"Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как? Мы тратим деньги, которых у нас нет на производство оружия, которое займет десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне, даже санкции не можем пересмотреть, хотя признали, что они не работают. Мы пытаемся украсть российские активы, при этом весь мир на это смотрит и теряет доверие к нашей финансовой системе", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России
03:22
Профессор также утверждает, что Европе не нужно надеяться на победу. По словам политолога, если Европа не могла победить Россию вместе с США, то без поддержки Вашингтона у них тем более нет шансов.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Не только Украина: Европа должна Америке 350 миллиардов
9 апреля, 08:00
 
РоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала