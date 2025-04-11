https://ria.ru/20250411/pobeda-2010609212.html

"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России

"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России - РИА Новости, 11.04.2025

"Мы побеждаем?" В Европе ответили на заявления о поражении России

Европейские политики продолжают фантазировать о победе над Россией, но реальность говорит об обратном, заявил норвежский политолог, профессор Университета... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T04:49:00+03:00

2025-04-11T04:49:00+03:00

2025-04-11T04:49:00+03:00

россия

европа

украина

евросоюз

гленн дизен

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европейские политики продолжают фантазировать о победе над Россией, но реальность говорит об обратном, заявил норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube."Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как? Мы тратим деньги, которых у нас нет на производство оружия, которое займет десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне, даже санкции не можем пересмотреть, хотя признали, что они не работают. Мы пытаемся украсть российские активы, при этом весь мир на это смотрит и теряет доверие к нашей финансовой системе", — сказал он.Профессор также утверждает, что Европе не нужно надеяться на победу. По словам политолога, если Европа не могла победить Россию вместе с США, то без поддержки Вашингтона у них тем более нет шансов.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250411/moment-2010604003.html

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россия, европа, украина, евросоюз, гленн дизен