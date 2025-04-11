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Британского гея-инструктора избивали сослуживцы, заявил украинский пленный - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.04.2025 (обновлено: 12:42 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/plennyj-2010677343.html
Британского гея-инструктора избивали сослуживцы, заявил украинский пленный
Британского гея-инструктора избивали сослуживцы, заявил украинский пленный - РИА Новости, 11.04.2025
Британского гея-инструктора избивали сослуживцы, заявил украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий Руслан Горбенко рассказал о британском инструкторе с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который подвергался насмешкам и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:14:00+03:00
2025-04-11T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Руслан Горбенко рассказал о британском инструкторе с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который подвергался насмешкам и избиениям со стороны своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что Горбенко был насильно мобилизован и направлен в батальон "Скала", откуда солдат посылают "на убой". "У нас есть инструктор из Британии, позывной "Британец", он является геем. Спит со своим переводчиком. Ведет себя мягко, не отвечает уровню инструктора. Другие инструктора над ним шутят и иногда избивают его. Он давно хотел уйти со "Скалы", но командир полка его почему-то не отпускает", - рассказал Горбенко. Пленный также пожаловался на питание в части. По его словам, военнослужащих кормят баландой, а потом заставляют заниматься подготовкой. Упомянул Горбенко и своего командира, назвав его "зверем". "Это Юрий Горькавый. Он людей как орешки щелкает", - пояснил пленный.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010374486.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Британского гея-инструктора избивали сослуживцы, заявил украинский пленный

Пленный Горбенко: британского гея-инструктора избивали сослуживцы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Руслан Горбенко рассказал о британском инструкторе с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который подвергался насмешкам и избиениям со стороны своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Горбенко был насильно мобилизован и направлен в батальон "Скала", откуда солдат посылают "на убой".
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"У нас есть инструктор из Британии, позывной "Британец", он является геем. Спит со своим переводчиком. Ведет себя мягко, не отвечает уровню инструктора. Другие инструктора над ним шутят и иногда избивают его. Он давно хотел уйти со "Скалы", но командир полка его почему-то не отпускает", - рассказал Горбенко.
Пленный также пожаловался на питание в части. По его словам, военнослужащих кормят баландой, а потом заставляют заниматься подготовкой.
Упомянул Горбенко и своего командира, назвав его "зверем". "Это Юрий Горькавый. Он людей как орешки щелкает", - пояснил пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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