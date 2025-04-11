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В Госдуму внесут проект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива - РИА Новости, 11.04.2025
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00:08 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/pivo-2010593213.html
В Госдуму внесут проект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива
В Госдуму внесут проект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуму внесут проект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива
Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий уравнивание требований к рекламе безалкогольного и алкогольного пива, проект есть РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:08:00+03:00
2025-04-11T00:08:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий уравнивание требований к рекламе безалкогольного и алкогольного пива, проект есть в распоряжении РИА Новости. По действующей статье 21 федерального закона "О рекламе" в отношении продвижения алкогольной продукции есть ряд ограничений. Например, запрещено размещать ее на первой и последней полосах журнала или газеты, внутри, а также снаружи транспорта, в телепрограммах и радиопрограммах, нельзя осуждать трезвость, здоровый образ жизни, обещать, что покупатель сможет утолить жажду такими напитками, рекламировать пиво несовершеннолетним. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 21 Федерального закона "О рекламе", согласно которому требования, установленные в отношении рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, применяются также в отношении рекламы безалкогольного пива", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что производство безалкогольного пива начинается с обычного пива, которое затем подвергается процессам, направленным на снижение алкогольного содержания, таким как двойная фильтрация. Выпуском безалкогольного пива на основе солода занимаются, как правило, те же компании, которые производят пиво. "Требования, предъявляемые к рекламе пива, установлены в статье 21 Федерального закона "О рекламе". Эти требования не распространяются на рекламу безалкогольного пива. Реклама безалкогольного пива должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров. Такая реклама безалкогольного пива, например, известного алкогольного бренда, сопровождает многие спортивные мероприятия", - уточняется в документе. По мнению авторов инициативы, реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольных брендов, поэтому к ней должны быть установлены те же требования, которые установлены для пива. "Вносим в Госдуму межфракционный законопроект, предусматривающий уравнивание требований к рекламе безалкогольного и алкогольного пива. Существующая маркетинговая лазейка, позволяющая вполне легально рекламировать алкобренды, должна быть прикрыта. Да и безалкогольное пиво, строго говоря, таковым не является - со всеми вытекающими последствиями для здоровья", - пояснил журналистам один из авторов проекта, депутат ГД Ярослав Нилов.
https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива

В России могут уравнять требования к рекламе безалкогольного и алкогольного пива

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоваренная компания "Волга" ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен"
Пивоваренная компания Волга ООО Объединенные Пивоварни Хейнекен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий уравнивание требований к рекламе безалкогольного и алкогольного пива, проект есть в распоряжении РИА Новости.
По действующей статье 21 федерального закона "О рекламе" в отношении продвижения алкогольной продукции есть ряд ограничений. Например, запрещено размещать ее на первой и последней полосах журнала или газеты, внутри, а также снаружи транспорта, в телепрограммах и радиопрограммах, нельзя осуждать трезвость, здоровый образ жизни, обещать, что покупатель сможет утолить жажду такими напитками, рекламировать пиво несовершеннолетним.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 21 Федерального закона "О рекламе", согласно которому требования, установленные в отношении рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, применяются также в отношении рекламы безалкогольного пива", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что производство безалкогольного пива начинается с обычного пива, которое затем подвергается процессам, направленным на снижение алкогольного содержания, таким как двойная фильтрация. Выпуском безалкогольного пива на основе солода занимаются, как правило, те же компании, которые производят пиво.
"Требования, предъявляемые к рекламе пива, установлены в статье 21 Федерального закона "О рекламе". Эти требования не распространяются на рекламу безалкогольного пива. Реклама безалкогольного пива должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров. Такая реклама безалкогольного пива, например, известного алкогольного бренда, сопровождает многие спортивные мероприятия", - уточняется в документе.
По мнению авторов инициативы, реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольных брендов, поэтому к ней должны быть установлены те же требования, которые установлены для пива.
"Вносим в Госдуму межфракционный законопроект, предусматривающий уравнивание требований к рекламе безалкогольного и алкогольного пива. Существующая маркетинговая лазейка, позволяющая вполне легально рекламировать алкобренды, должна быть прикрыта. Да и безалкогольное пиво, строго говоря, таковым не является - со всеми вытекающими последствиями для здоровья", - пояснил журналистам один из авторов проекта, депутат ГД Ярослав Нилов.
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