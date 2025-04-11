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Песков прокомментировал введение Трампом импортных пошлин - РИА Новости, 11.04.2025
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16:14 11.04.2025 (обновлено: 17:02 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peskov-2010764216.html
Песков прокомментировал введение Трампом импортных пошлин
Песков прокомментировал введение Трампом импортных пошлин - РИА Новости, 11.04.2025
Песков прокомментировал введение Трампом импортных пошлин
Любой глава государства проводит ту политику, которую находит целесообразной с точки зрения своих национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:14:00+03:00
2025-04-11T17:02:00+03:00
сша
китай
россия
дмитрий песков
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Любой глава государства проводит ту политику, которую находит целесообразной с точки зрения своих национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждый глава каждого государства проводит ту политику, которую находит целесообразной с точки зрения своих национальных интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя введенные США пошлины. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%.
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сша, китай, россия, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Песков прокомментировал введение Трампом импортных пошлин

Песков: каждый президент проводит ту политику, которую находит целесообразной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Любой глава государства проводит ту политику, которую находит целесообразной с точки зрения своих национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый глава каждого государства проводит ту политику, которую находит целесообразной с точки зрения своих национальных интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя введенные США пошлины.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Песков оценил последствия от новых пошлин США
4 апреля, 12:57
 
СШАКитайРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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