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Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России
Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России - РИА Новости, 11.04.2025
Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России
Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является возможностью для РФ передать элементы своей... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является возможностью для РФ передать элементы своей позиции и свои озабоченности американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящей в пятницу встрече.
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Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа возможностью передать Трампу позицию РФ