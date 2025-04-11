https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html

Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России

Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России - РИА Новости, 11.04.2025

Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России

Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является возможностью для РФ передать элементы своей... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:04:00+03:00

2025-04-11T16:04:00+03:00

2025-04-11T17:09:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является возможностью для РФ передать элементы своей позиции и свои озабоченности американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящей в пятницу встрече.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010750700.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире