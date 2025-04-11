https://ria.ru/20250411/peskov-2010752001.html

Путин и Уиткофф обсудят урегулирование на Украине, заявил Песков

Путин и Уиткофф обсудят урегулирование на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025

Путин и Уиткофф обсудят урегулирование на Украине, заявил Песков

Аспекты украинского урегулирования будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:30:00+03:00

2025-04-11T15:30:00+03:00

2025-04-11T16:04:00+03:00

владимир путин

украина

россия

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Аспекты украинского урегулирования будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уиткофф, будучи специальным представителем президента (США Дональда) Трампа, привезет что-то от президента для Путина. Путин это выслушает. Будет разговор продолжаться по различным аспектам украинского урегулирования. Аспектов много, субстанция очень сложная", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html

украина

россия

сша

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владимир путин, украина, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков