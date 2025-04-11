https://ria.ru/20250411/peskov-2010749873.html
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом - РИА Новости, 11.04.2025
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:23:00+03:00
2025-04-11T15:23:00+03:00
2025-04-11T16:07:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями, доводится позиция друг до друга. Это такая скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам, говоря о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010659217.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
Песков: Россия и США скрупулезную доносят позиции друг до друга