https://ria.ru/20250411/peskov-2010749873.html

В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом

В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом - РИА Новости, 11.04.2025

В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом

Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:23:00+03:00

2025-04-11T15:23:00+03:00

2025-04-11T16:07:00+03:00

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сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями, доводится позиция друг до друга. Это такая скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам, говоря о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010659217.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире