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В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом - РИА Новости, 11.04.2025
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15:23 11.04.2025 (обновлено: 16:07 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peskov-2010749873.html
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом - РИА Новости, 11.04.2025
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом
Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:23:00+03:00
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сша
дмитрий песков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями, доводится позиция друг до друга. Это такая скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам, говоря о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали об усилиях России и США в диалоге друг с другом

Песков: Россия и США скрупулезную доносят позиции друг до друга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Россия и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями, доводится позиция друг до друга. Это такая скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам, говоря о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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